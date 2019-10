Drew Brees hofft auf eine Rückkehr am Wochenende, Patrick Mahomes wirft zumindest schon wieder. In der von vielen Quarterback-Verletzungen geprägten Saison der NFL gibt es bei zwei Klubs zumindest wieder positive Signale.

Brees gibt sich optimistisch

Brees, der im September wegen einer Verletzung am rechten Daumen operiert werden musste, will am Sonntag im Spiel bei den Arizona Cardinals wieder für seine New Orleans Saints auflaufen. "Das ist der Plan", antwortete der 40-Jährige nach dem Training am Mittwoch auf die Frage, ob es zum Comeback kommen werde.

Brees will bis dahin Cheftrainer Sean Payton überzeugen. "Ich werde Sean sagen, dass ich bereit bin und hoffe, dass er mir glaubt", sagte der Spielmacher. Die Saints haben mit Ersatzmann Teddy Bridgewater fünf Siege geholt und stehen mit einer 6:1-Bilanz an der Spitze der NFC South.

Mahomes' Einsatz gegen Packers wird eng

Mahomes hatte sich am vergangenen Donnerstag im Spiel seiner Kansas City Chiefs bei den Denver Broncos (30:6) die Kniescheibe im rechten Knie ausgerenkt.

Die Ausfallzeit soll etwa drei Wochen betragen, am Mittwoch warf der 24-Jährige im Training wieder einige Bälle. Ob er aber schon am Sonntag gegen die Green Bay Packers wieder spielen kann, ist noch offen.