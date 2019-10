Die Topverdiener der NFL-Geschichte zum Durchklicken:

Profi-Sport macht reicht. Das gilt nicht für alle Sportarten, wohl aber für die besten Footballer dieses Planeten. In der NFL werden die Verträge immer üppiger.

Doch wer hat in seiner Karriere am meisten Gehalt eingestrichen? Thront - wie in vielen anderen Statistiken - Tom Brady über allen anderen? Oder hat einer der Mannings mehr verdient?

SPORT1 zeigt die Topverdiener der NFL-Historie.