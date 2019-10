In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (2.20 Uhr deutscher Zeit) eröffnen die Seattle Seahawks mit ihrem Kracher-Heimspiel gegen Division-Konkurrent Los Angeles Rams den 5. Spieltag der NFL.

Beide Teams weisen nach vier Spielen die Bilanz von drei Siegen und einer Niederlage auf und könnten mit einem Sieg die San Francisco 49ers zumindest vorerst von der Tabellenspitze verdrängen.

Erneutes Division-Duell für Ravens

Nachdem die Baltimore Ravens bereits in der Vorwoche mit den Cleveland Browns einen Gegner aus der eigenen Division vor der Brust hatten, steht auch an diesem Samstag mit dem schweren Auswärtsspiel bei den Pittsburgh Steelers ein Duell mit einem Mitkonkurrenten der AFC North an.

Die drei noch unbesiegten Teams (New England Patriots, Kansas City Chiefs, San Francisco 49ers) haben lösbare Aufgaben vor der Brust. Der Meister gastiert bei den Washington Redskins, die bislang alle vier Spiele verloren haben. Die Chiefs um Quarterback Patrick Mahomes empfangen in der Nacht von Sonntag auf Montag die Indianapolis Colts.

Bei den 49ers gastieren in der Nacht zum Dienstag zum Abschluss von Woche 5 die Cleveland Browns.

So können Sie Seattle Seahawks - Los Angeles Rams live verfolgen:

TV: Pro7

LIVESTREAM: DAZN

LIVETICKER: SPORT1.de

Der 5. NFL-Spieltag in der Übersicht:

Freitag, 4. Oktober:

Seattle Seahawks - Los Angeles Rams - 2.20 Uhr

Sonntag, 6. Oktober:

New York Giants - Minnesota Vikings - 19 Uhr

Carolina Panthers - Jacksonville Jaguars - 19 Uhr

Washington Redskins - New England Patriots - 19 Uhr

Tennessee Titans - Buffalo Bills - 19 Uhr

Pittsburgh Steelers - Baltimore Ravens - 19 Uhr

Cincinnati Bengals - Arizona Cardinals - 19 Uhr

Houston Texans - Atlanta Falcons - 19 Uhr

New Orleans Saints - Tampa Bay Buccaneers - 19 Uhr

Oakland Raiders - Chicago Bears - 19 Uhr

Philadelphia Eagles - New York Jets - 19 Uhr

Los Angeles Chargers - Denver Broncos - 22.05 Uhr

Dallas Cowboys - Green Bay Packers - 22.25 Uhr

Montag, 7. Oktober:

Kansas City Chiefs - Indianapolis Colts - 2.20 Uhr

Dienstag, 8. Oktober:

San Francisco 49ers - Cleveland Browns - 2.15 Uhr