Der NFL-Profi Vontaze Burfict von den Oakland Raiders ist nach einem harten Hit gegen Jack Doyle von den Indianapolis Colts für den Rest der Saison suspendiert worden.

Wie die Liga in einem offiziellen Statement bekannt gab, darf der 29-Jährige in den verbleibenden 13 Spielen der regulären Spielzeit nicht mehr eingreifen. Auch in der Post-Season wäre der Linebacker nicht spielberechtigt. Bis zum Ende seiner Sperre muss der Übeltäter zudem auf sein Gehalt verzichten (rund 1,07 Millionen Euro laut spotrac).

Burfict, der vor der Saison als Free Agent nach Oakland gekommen war, hatte seinen Gegenspieler beim 31:24-Sieg der Raiders am Sonntag mit dem Helm voraus am Kopf gerammt. Für diesen verbotenen Helm-Kontakt (Helmet-to-helmet) wurde er des Platzes verwiesen.

NFL-Boss rechnet mit Burfict ab

In der Mitteilung der NFL wendete sich Vize-Präsident für Football-Operations, Jon Runyan, direkt an Burfict, um den drastischen Schritt zu erklären.

"Es gibt in diesem Fall keinerlei mildernde Umstände. Dein Einsatz war unnötig, eklatant und hätte vermieden werden müssen", erklärte Runyan, der außerdem deutlich machte, dass es sich bei dem Raiders-Profi um einen Wiederholungstäter handelt.

"Jedes Mal, wenn du bisher die Regeln gebrochen hast, wurdest du von mir gewarnt. Nichtsdestotrotz hast du die Regeln, die geschaffen wurden, um dich und deine Gegenspieler vor unnötigen Gefahren zu schützen, offenkundig missachtet", sagte Runyan.

Burfict wurde in sieben Spielzeiten bei den Cincinnati Bengals bereits 13 Mal mit Suspensionen und Geldstrafen sanktioniert. Wie spotrac vorrechnet, gingen ihm so gut 4,9 Millionen Euro durch die Lappen.

In Oakland war er zu einem der Spielführer des Teams ernannt worden.