Die 100. NFL-Saison steht in den Startlöchern, in der Nacht auf Freitag geht es mit der Partie Chicago Bears vs. Green Bay Packers endlich los (NFL: Chicago Bears - Green Bay Packers ab 2.20 Uhr in LIVESCORES).

Zahlreiche neue Stars wollen Statements setzen. Außerdem haben viele Superstars ein neues Zuhause gefunden und dann gibt es noch die Frage: Wie stark sind die New England Patriots ohne Rob Gronkowski?

Das SPORT1-Powerranking mit allen 32 Teams.