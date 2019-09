Wer sich kurz vor dem Saisonstart mit der NFL beschäftigt, kommt in diesem Jahr um die Zahl "100" nicht herum.

Die amerikanische Football-Liga geht in ihre 100. Spielzeit, die ausnahmsweise mal nicht mit dem Titelverteidiger eröffnet wird. Während die New England Patriots erst in der Nacht zum Montag gegen die Pittsburgh Steelers im Einsatz sind, dürfen die Green Bay Packers in der Nacht auf Freitag das erste Spiel bestreiten.

Packers zum Auftakt bei den Bears

Und auch das hat mit der "100" zu tun. Denn die Packers, die erfolgreichste Franchise der NFL, feierten gerade erst ihren 100. Geburtstag. Passend dazu gastiert das Team aus Wisconsin zum Auftakt bei den Chicago Bears, die ihrerseits im kommenden Jahr 100 werden - und mit den Packers ebenso lange schon in tiefster Abneigung verbunden sind.

Große Chancen auf den Titel werden indes beiden Teams nicht eingeräumt. Das Erreichen der Playoffs sollte jeweils schon als Erfolg verbucht werden können. Anwärter auf die Teilnahme am Super Bowl sind andere. Neben den Patriots um den unverwüstlichen Quarterback Tom Brady gehören auch die New Orleans Saints, die Los Angeles Rams und die Kansas City Chiefs zu den Favoriten.

Nzeocha und 49ers bei Bucs

Aus deutscher Sicht wird interessant sein, wie sich Mark Nzeocha mit den San Francisco 49ers schlägt. Die Kalifornier müssen am 1. Spieltag bei den Tampa Bay Buccaneers ran.

So können Sie den NFL-Start Bears - Packers live verfolgen:

TV: Pro7

LIVESTREAM: DAZN

LIVETICKER: SPORT1.de

Der 1. NFL-Spieltag in der Übersicht:

Freitag, 6. September:

Chicago Bears - Green Bay Packers - 2.20 Uhr

Sonntag, 8. September:

Minnesota Vikings - Atlanta Falcons

Carolina Panthers - Los Angeles Rams

Philadelphia Eagles - Washington Redskins

New York Jets - Buffalo Bills

Miami Dolphins - Baltimore Ravens

Jacksonville Jaguars -Kansas City Chiefs

Cleveland Browns - Tennessee Titans - alle 19 Uhr

Los Angeles Chargers - Indianapolis Colts

Seattle Seahawks - Cincinnati Bengals - beide 22.05 Uhr

Tampa Bay Buccaneers - San Francisco 49ers

Dallas Cowboys - New York Giants

Arizona Cardinals - Detroit Lions - alle 22.25 Uhr

Montag, 9. September:

New England Patriots - Pittsburgh Steelers - 2.20 Uhr

Dienstag, 10. September:

New Orleans Saints - Houston Texans - 1.10 Uhr

Oakland Raiders - Denver Broncos - 4.20 Uhr