Für Deutschlands größte Football-Hoffnung Equanimeous St. Brown ist die NFL-Saison bereits vorzeitig beendet.

Der Wide Receiver wurde von den Green Bay Packers im Rahmen der Kaderbekanntgabe auf die Injured-Reserve-Liste gesetzt, nachdem sich der 22-Jährige in einem Vorbereitungsspiel gegen die Oakland Raiders eine schwere Knöchelverletzung zugezogen hatte.

Da St. Brown im 53-Mann-Kader der Packers fehlt, wird der Passempfänger in dieser Saison kein Spiel in der nordamerikanischen Profiliga absolvieren. Im vergangenen Jahr fing "EQ" in seiner Rookie-Saison insgesamt 21 Pässe für 328 Yards, im Vorbereitungsspiel gegen die Houston Texans gelang ihm als Special Teamer sein erster Touchdown.

Nzeocha als einziger Deutscher

Als einziger Deutscher überstand Mark Nzeocha den sogenannten "Roster Cut", der Linebacker wird in der kommenden Spielzeit erneut für die San Francisco 49ers auflaufen. Die Runningbacks Jakob Johnson (New England Patriots) und Christopher Ezeala (Baltimore Ravens) sowie Tight End Moritz Böhringer (Cincinnati Bengals) dürfen sich noch Hoffnungen auf einen Platz im jeweiligen Practice Squad machen. Routinier Kasim Edebali wurde hingegen von den Philadelphia Eagles entlassen.

Die 100. NFL-Saison beginnt in der Nacht auf Freitag (2.20 Uhr/DAZN und ProSieben) mit dem Duell der beiden Erzrivalen Chicago Bears und Green Bay Packers.