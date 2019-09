Der streikende Star-Running-Back Ezekiel Elliot und die Dallas Cowboys aus der NFL haben sich im Vertragspoker offenbar angenähert. Der 24-Jährige kam am Dienstag (Ortszeit) am Dallas/Fort Worth International Airport an und wurde von zahlreichen Fans sowie Medien empfangen. Wie Elliotts Agent Rocky Arceneaux bei ESPN sagte, sei eine Einigung über eine Vertragsverlängerung "sehr, sehr nah".

Elliott bestreikt die Cowboys schon seit Anfang der Vorbereitung, da er mit einem neuen Kontrakt zum bestbezahlten Spieler auf seiner Position aufsteigen möchte. Das ist im Moment Todd Gurley (14 Millionen US-Dollar jährlich) von den LA Rams.

Elliott würde mit seinem derzeitigen Vertrag, der noch bis einschließlich der Saison 2020 läuft, knapp vier Millionen in dieser und neun in der kommenden Spielzeit bekommen. Da dem Spieler dies nicht reicht, blieb er fern und drohte, sogar Partien der am Wochenende beginnenden NFL-Saison zu verpassen.

Nowitzki durch Elliot verwirrt

Während die Öffentlichkeit am Flughafen auf "Zeke", wie Elliott genannt wird, wartete, kam etwa zur gleichen Zeit auch ein anderer prominenter Sohn der Stadt an. Deutschlands mittlerweile zurückgetretener Basketball-Superstar Dirk Nowitzki kehrte von der WM aus China zurück und war verwirrt. "Ich kam aus China und sah all diese Kameras am Flughafen. Da habe ich mir gedacht: 'Mann, du hast es noch drauf.' Es stellte sich heraus, dass die alle wegen Zeke da waren", schrieb Nowitzki bei Twitter.

Neben Elliot wollen auch Star-Quarterback Dak Prescott und Receiver Amari Cooper einen neuen Vertrag in Arlington. Anders als "Zeke" wollen sie jedoch mit Trainings-Leistungen auf sich aufmerksam machen.

Elliot hatte in der vergangenen Saison sechs Touchdowns und 1.434 Yards für die Cowboys erlaufen. Drei Touchdowns hatte er zudem gefangen. Allerdings hat er sich mit sechs Fumbles auch die meisten Turnover seiner Karriere geleistet.