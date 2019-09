Die Baltimore Ravens haben zum Start in die neue NFL-Saison (NFL, 1. Spieltag JETZT in den LIVESCORES) ein echtes Feuerwerk abgebrannt.

Zur Halbzeit des Auftaktspiels bei den Miami Dolphins führte der zweimalige Super-Bowl-Champion bereits mit 42:10 - und stellte damit gleich zwei Rekorde auf.

Es waren sowohl die meisten Punkte in einer ersten Hälfte in der Geschichte der Ravens als auch sogar die meisten Punkte in der ersten Hälfte einer Partie des ersten Spieltags in der gesamten NFL-Historie.

Ravens-Quarterback Lamar Jackson glänzt

Quarterback Lamar Jackson überragte mit vier Touchdowns und insgesamt 210 Yards Raumgewinn, zehn seiner elf Passversuche bis zur Halbzeit kamen an.

Der an Position 25 des Drafts von Baltimore ausgewählte Wide Receiver Marquise Brown fing in seinem ersten NFL-Spiel überhaupt schon vor der Pause vier Bälle für 147 Yards (!), darunter bereits im ersten Viertel zwei Touchdowns über 83 und 47 Yards. Brown avancierte damit zum ersten Spieler, der in seinem NFL-Debüt zwei Touchdowns von über 40 Yards verbuchen konnte.

Auch Running Back Mark Ingram erlief bereits vor der Pause zwei Touchdowns für die Ravens.