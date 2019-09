Drei Tage nach dem 99. Geburtstag der NFL steht der dritte Spieltag der Jubiläumssaison vor der Tür.

Den Auftakt am Freitag bestreiteten die Jacksonville Jaguars gegen die Tennessee Titans.

Zoff bei den Jaguars

Bei den Jaguars liegen nach dem Fehlstart mit zwei Niederlagen die Nerven blank. Der unzufriedene Star Jalen Ramsey bat unlängst um einen Trade und stritt sich bei der Niederlage gegen die Houston Texans (12:13) mit Coach Doug Marrone. Ob so die Wende gegen Tennessee eingeleitet werden kann, scheint fraglich, denn der Saisonstart der Titans war durchaus vielversprechend.

Das erste Spiel konnte Tennessee gegen die hochgehandelten Cleveland Browns um Superstar Odell Beckham Jr. deutlich gewinnen (43:13), musste sich aber vergangenes Wochenende den favorisierten Colts aus Indianapolis mit 17:19 knapp geschlagen geben. (Ergebnisse und Spielplan der NFL)

Skandalprofi Brown gibt Heimdebüt

Am Sonntag empfangen die New England Patriots um Quarterback Tom Brady die noch sieglosen New York Jets.

Dabei gibt Skandalprofi Antonio Brown sein Heimdebüt. Nach seiner vielversprechenden Prämiere im Patriots-Trikot gegen die Miami Dolphins, erwarten die Fans des Serienmeisters einiges von dem Wide Receiver.

Cleveland muss sich gegen Rams beweisen

Ein echter Leckerbissen wartet am Montag auf die Football-Fans. Die Los Angeles Rams gastieren bei den Cleveland Browns. Während der Vorjahresfinalist aus Kalifornien mit zwei Siegen startete, setzten die Browns erst am 2. Spieltag bei den Jets ihr erstes Ausrufezeichen.

Mit den Rams wartet allerdings jetzt der erste richtige Gradmesser auf OBJ und Co. (Tabellen der NFL)

So können Sie den 3. Spieltag live verfolgen:

TV: Pro7 MAXX

LIVESTREAM: DAZN

LIVETICKER: SPORT1.de

Der 3. NFL-Spieltag in der Übersicht:

Freitag, 20. September:

Jacksonville Jaguars - Tennessee Titans

Sonntag, 22. September:

Minnesota Vikings - Oakland Raiders

Buffalo Bills - Cincinnati Bengals

Philadelphia Eagles - Detroit Lions

New England Patriots - New York Jets

Kansas City Chiefs - Baltimore Ravens

Indianapolis Colts - Atlanta Falcons

Green Bay Packers - Denver Broncos

Dallas Cowboys - Miami Dolphins

Tampa Bay Buccaneers - New York Giants

Arizona Cardinals - Pittsburgh Steelers

Seattle Seahawks - New Orleans Saints

Los Angeles Chargers - Houston Texans

Montag, 23. September:

Cleveland Browns - Los Angeles Rams

Dienstag, 24. September:

Washington Redskins - Chicago Bears