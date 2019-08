Diese Auswahl beim Fantasy-Football-Draft hat sich für einen Mitspieler in den USA schon vor Saisonbeginn bezahlt gemacht.

Tarik Cohen von den Chicago Bears sah in einem Restaurant eher zufällig eine Gruppe junger Männer an einem Tisch sitzend bei ihrem Draft.

Schnurstracks ging der Running Back auf die Gruppe zu und fragte, ob ihn jemand ausgewählt habe. "Ich. In der 1. Runde", sagte ein Fantasy-Footballer.

Cohen war darüber sehr erfreut. "Jemand versteht hier etwas über Football", sagte der 24-Jährige und fragte den Mann nach seiner Telefonnummer.

Der Grund: Cohen versprach ihm Tickets für ein Spiel in der Bears in der am nächsten Wochenende beginnenden Saison.