Schmutzige Scheidung, fahrlässige Selbstverletzung und jetzt noch eine Streik-Drohung - Antonio Brown sorgt auch bei den Oakland Raiders wieder für Wirbel.

Wie ESPN berichtete, will der Star-Receiver vorerst keine Spiele bestreiten - aber nicht, weil es ihm wie anderen derzeit streikenden Profis ums Geld geht. Nein, Brown will einfach nur nicht auf seinen angestammten Helm verzichten.

Zur anstehenden Saison hatte die NFL neue Helm-Vorschriften herausgegeben, um die Sicherheit der Spieler zu erhöhen. Browns langjähriger Helm erfüllt dabei nicht mehr die Anforderungen.

Es ist nicht das erste Mal, dass "AB84" in den letzten Monaten für Eskapaden abseits des Feldes gesorgt hat. Einer der größten Superstars der NFL entwickelt sich immer mehr zur Diva - und zum Problem für sich selbst.

Superstar Brown auf dem Madden-19-Cover

Vor gut einem Jahr stand der heute 31-Jährige noch auf dem Höhepunkt seines Schaffens. EA Sports machte Brown zum Cover-Star seiner gefeierten Football-Simulation Madden 19. Diese Ehre wird nur den allerbesten Spielern zuteil - und seinen Ausnahmestatus hatte sich Brown bis dahin durch überragende Statistiken verdient.

Doch danach sah es nicht immer aus. 2010 kam er im Draft erst in der 6. Runde an 195. Stelle zu den Pittsburgh Steelers. Brown gelang es dennoch, von einem "Late-Round Flier" zu einem der besten Passfänger der NFL zu werden.

In seiner Rookie-Saison erreichte er mit den Steelers gleich den Super Bowl (Niederlage gegen die Green Bay Packers), seit der Saison 2013 fing er regelmäßig über 100 Pässe und erzielte jeweils über 1000 Yards Raumgewinn. Zudem hält er zahlreiche NFL-Rekorde und wurde sieben Mal in den Pro Bowl gewählt.

Auch in der vergangenen Saison legte Brown, der im Januar in der amerikanischen Version von "The Masked Singer" als "The Hippo" als erster Kandidat gehen musste, bärenstarke Zahlen auf: 104 Catches für 1297 Yards und 15 Touchdowns. Dazu bildete er gemeinsam mit Teamkollege JuJu Smith-Schuster das erste Duo in der NFL-Geschichte, bei dem beide Receiver mehr als 100 Catches für mehr als 1200 Yards erzielen konnten.

Eklat nach Trainingsstreit bei Steelers

Trotzdem verhärteten sich die Fronten zwischen den Steelers und Brown im Laufe der Saison mehr und mehr. Brown sparte nicht mit Provokationen und bot sogar seinen Rauswurf an. Es entwickelte sich eine schmutzige Scheidung.

Zum finalen Eklat kam es in der letzten Trainingswoche der Regular Season. Brown hatte in einem Trainingsstreit einen Mitspieler mit einem Ball beworfen, schwänzte später unentschuldigt das Training und auch das letzte Spiel. In der Folge kamen immer mehr Gründe für die immer tiefer werdenden Gräben zwischen Brown und den Steelers ans Licht.

So beschwerte sich Brown über mangelnde Wertschätzung im Team und soll schon länger einen Trade gefordert haben.

Attacke gegen Roethlisberger - Trade zu Raiders

Ein Hauptgrund sei das immer schlechter werdende Verhältnis zu Quarterback Ben Roethlisberger und Chefcoach Mike Tomlin gewesen. Mitte Februar teilte Brown dann im Gespräch mit Fans bei Twitter gegen "Big Ben" aus.

"Es geht nicht um einen Konflikt, sondern um gegenseitigen Respekt! Er benimmt sich so, als würde ihm hier alles gehören. Als könnte er jeden bloßstellen, auch die Coaches. Die Spieler wissen das, können aber nichts darüber sagen. Es ist ein schmutziges Spiel", schrieb Brown auf die Frage, wie es zum Bruch des Traum-Duos kommen konnte.

Am 9. März kam dann für den fünffachen Vater die Erlösung: Er wurde im Tausch gegen einen Dritt- und einen Fünftrundenpick an die Oakland Raiders abgegeben. Die Franchise, die ab 2020 in Las Vegas spielen wird, stattete den Receiver mit einem Dreijahresvertrag über 50 Millionen Dollar aus.

Doch auch in Kalifornien wurde es nicht ruhiger um Brown. Der Neuzugang verpasste wegen einer kuriosen Verletzung das Trainingscamp.

Brown kämpft mit Frostbeulen

Wie ProFootballTalk berichtete, verbrachte der Wide Receiver im vergangenen Monat in Frankreich Zeit in einer Kryotherapie, betrat die Kältekammer jedoch mit "falschem Schuhwerk".

Infolgedessen erfroren Browns Füße, seitdem kämpft der 31-Jährige mit riesigen Frostbeulen an den Sohlen. In der vergangenen Woche postete er sogar ein Foto davon auf Instagram. Über seine genaue Ausfalldauer machten die Raiders bisher keine Angaben.

So sahen die Füße von Antonio Brown nach dem Kryo-Fail aus © Instagram @ab

Auch bei schneller Heilung könnte sich das von den Raiders herbeigesehnte Debüt des Ausnahmespielers weiter verzögern - wegen des bereits beschriebenen Streits um seinen Helm.

Helm nicht mehr erlaubt

In der NFL müssen seit vielen Jahren alle Spieler Helme tragen, die vom Nationalen Komitee für Standards für Sportausrüstung (NOCSAE) zertifiziert wurden. Browns Helm wird jedoch nicht zugelassen, weil er älter als zehn Jahre ist.

Wie alle Produkte und Technologien werden auch Helme im Laufe der Zeit häufig aktualisiert - diese neuen Richtlinien werden den Spielern allerdings auch mitgeteilt. Überrascht hätte Brown demnach nicht sein dürfen.

Klage über schlechtes Sichtfeld

Der Superstar klagt darüber, dass der neue Helm seine Sicht behindert. Ein verständlicher Standpunkt, vor allem für einen Spieler auf seiner Position. Als Wide Receiver muss Brown sich oft umblicken, über die eigene Schulter, um Bälle in vollem Tempo fangen zu können, das Spielgerät in Sekundenbruchteilen orten können. Die möglichst freie Sicht auf den Ball ist für ihn enorm wichtig.

Brown ließ sich auch von alternativen Helm-Designs, die die Raiders ihrem Neuzugang präsentierten, nicht zufriedenstellen.

Nach Informationen von ESPN fand am Freitag eine zweistündige Telefonkonferenz zwischen Brown und Offiziellen der Liga statt. Im Rahmen einer Beschwerde soll Brown jetzt darauf hoffen, dass die NFL seinen gewohnten Helm ausnahmsweise zulassen wird. Eine Entscheidung soll in der kommenden Woche fallen.

Von einer großzügigen Ausnahmeregel profitierte in der vergangenen Saison Tom Brady. Doch auch der Star-Quarterback der New England Patriots wird in dieser Spielzeit mit einem neuen Helm auflaufen.

Ob Brown tatsächlich wegen des Helmstreits streiken und im Extremfall sogar seine Karriere beenden wird, ist fraglich. Der Megastar würde mindestens 30,125 Millionen US-Dollar verlieren, die in seinem Vertrag für die nächsten zwei Spielzeiten vollständig garantiert sind.