Causa Colin Kaepernick - die NFL-Liste der Schande zum Durchklicken:

"5 Uhr morgens. 5 Tage pro Woche. 3 Jahre lang. Immer noch bereit." Colin Kaepernick hofft auch fast 900 Tage nach seinem NFL-Aus auf ein Comeback in der besten Football-Liga der Welt.

Zu diesem Zweck postete er unter diesem Text bei Twitter ein Trainingsvideo, das ihn frühmorgens in einem Fitnessstudio beim Trainieren zeigt.

Seit er am 3. März 2017 Free Agent wurde, ergatterten diverse Quarterbacks einen Job, nur der begabte 31-Jährige nicht. Kaepernick steht auf der "Schwarzen Liste", weil er sich in der Saison 2017/18 aus Protest gegen Polizeigewalt und Rassenhass bei der US-amerikanischen Nationalhymne hinkniete, anstatt wie üblich aufzustehen.

Dass "Kaep" weiterhin ohne Team dasteht, liegt offensichtlich nicht an seinen Leistungen. Er brachte während seiner Karriere mehr als 1000 Pässe an den Mann, warf in 69 Spielen 72 Touchdowns und erlief selbst weitere 13.

SPORT1 zeigt eine Auswahl der Quarterbacks, die Kaepernick vorgezogen wurden, indem sie neu verpflichtet oder reaktiviert wurden bzw. einen neuen Vertrag bekamen (ohne Rookies).