Super-Bowl-Champion Patrick Chung muss sich vor Gericht wegen Kokainbesitzes verantworten.

Gegen den Safety von den New England Patriots wurde wegen der Straftat Anklage erhoben, das bestätigte das Belknap County der US-Football-Profiliga NFL.

Anzeige

Jetzt aktuelle NFL-Fanartikel kaufen - hier geht's zum Shop | ANZEIGE

Chung, 2015, 2017 und 2019 Meister mit den Patriots, soll am 25. Juni in Meredith/New Hampshire mit den Drogen erwischt worden sein. Der 32-Jährige muss am 28. August vor Gericht erscheinen. "Uns sind die Berichte über Patrick Chung bekannt", teilten die Patriots am Donnerstag in einer Stellungnahme mit.

Chung hatte im April beim Meister um ein Jahr bis 2022 verlängert.