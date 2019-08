Schock für die Indianapolis Colts!

Zwei Wochen vor dem Saisonstart hat Quarterback-Superstar Andrew Luck seinen Rücktritt verkündet.

Anzeige

In einem emotionalen Statement verkündete der 29-Jährige nach dem Preseason-Spiel der Colts gegen die Chicago Bears sein Karriereende.

"Für die letzten vier Jahre war ich immer in diesem Kreislauf zwischen Verletzung, Schmerz, Reha, Verletzung, Schmerz, Reha. Es war unaufhörlich, unerbittlich, sowohl während der Saison als auch in der Off-Season. Ich steckte in diesem Prozess fest. Ich konnte nicht das Leben leben, dass ich leben wollte. Ich habe die Freude am Spiel verloren, der einzige Weg aus der Situation ist, mich aus dem Football zurückzuziehen", erklärte Luck unter großen Emotionen die Beweggründe seiner überraschenden Entscheidung.

DAZN gratis testen und die NFL live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Es ist ein mutiger und konsequenter Schritt. Immer wieder bremsten den hochtalentierten Spielmacher in den vergangenen Jahren teils schwere Verletzungen aus. In seinen ersten drei Jahren führte der erste Pick im NFL-Draft 2012 die Colts jeweils in die Playoffs - inklusive des AFC-Finales 2014 - und schien ein würdiger Erbe der Legende Peyton Manning zu sein. Der Super Bowl war nur eine Frage der Zeit.

Dann begann jedoch die Verletzungsseuche. Schicksalhaft war der dritte Spieltag der Saison 2015, als sich Luck eine Schulterverletzung zuzog. Dazu kamen eine Niereverletzung und Probleme mit den Rippen, aber die Probleme an der Schulter seines Wurfarms sollten ihn über Jahre verfolgen. Zwar biss er sich 2015 und 2016 noch über 19 Spiele durch. Aber es folgte eine Operation, die ihn das komplette Jahr 2017 kostete. Im vergangenen Jahr führte Luck die Colts ins Playoff und wurde als "Comeback Player of the Year" ausgezeichnet.

"Das ist keine leichte Entscheidung. Es ist die härteste Entscheidung meines Lebens. Aber es ist die richtige Entscheidung für mich", fuhr Luck fort.

Ursprünglich wollte er die Entscheidung erst am Sonntagnachmittag (Ortszeit) bekanntgeben, doch ESPN berichtete bereits während des Spiels gegen die Bears von Lucks Entschluss, sodass er sich unmittelbar nach dem Spiel erklärte. Während der Partie war der Quarterback noch am Seitenrand - er fiel mit einer Knöchelverletzung aus - und scherzte mit einigen Teamkollegen. Nach Ende der Partie erfuhren einige Colts-Fans von der Meldung über Lucks Rücktritt und buhten ihren Quarterback beim Gang in die Katakomben aus.

"Ich würde lügen, wenn ich sage, dass ich das nicht mitbekommen habe. Das tut weh", sagte er auf seiner Rücktritts-Pressekonferenz, als er auf die Fanreaktion angesprochen wurde.

Jetzt aktuelle NFL-Fanartikel kaufen - hier geht's zum Shop | ANZEIGE

In seiner Karriere brachte Luck 2.000 von 3.290 Pässen für 23.671 Yards an den Mann. Er warf 171 Touchdowns und leistete sich 83 Interceptions in seiner NFL-Karriere. Nur Packers-Quarterback Aaron Rodgers (174) und Dan Marino (196) kamen bei der gleichen Anzahl von Einsätzen auf eine bessere Statistik.

Zahlreiche NFL-Stars reagierten in den sozialen Medien auf Lucks Rücktritt.