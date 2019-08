Die 50 besten NFL-Spieler zum Durchklicken:

Der Sieg im Super Bowl ging in diesem Jahr mal wieder an Tom Brady und die New England Patriots.

Eine andere ehrenvolle Auszeichnung entgeht ihm aber diesmal: Zum besten Spieler der NFL haben ihn seine Kollegen in der jährlichen Abstimmung diesmal nicht gewählt.

Wen sehen sie stattdessen an der Spitze: Rekord-Quarterback Drew Brees von den New Orleans Saints?

Seinen Super-Tackle Aaron Donald? Den Wunderspielmacher und MVP Patrick Mahomes von den Kansas City Chiefs? Todd Gurley, den Running Back und Playoff-Pechvogel der im Super Bowl unterlegenen Los Angeles Rams?

SPORT1 zeigt die Top 50.

