NFL: Kevin Byard von Tennessee Titans unterschreibt Rekordvertrag

Zahltag für Safety Kevin Byard von den Tennesse Titans.

Der 25-Jährige bekommt, laut ESPN, einen Vertrag über 70,5 Millionen Dollar für fünf Jahre, davon sind 31 Millionen Dollar garantiert. Dadurch wird Byard zum bestbezahlten Safety der NFL-Geschichte.

Er geht in seine vierte Saison mit den Titans, die ihn 2016 in der dritten Runde drafteten. Zuletzt startete er in allen 32 Spielen der vergangenen beiden Spielzeiten und schaffte dabei 124 Tackles sowie zwölf Interceptions. Keinem anderen Safety gelangen mehr Interceptions in den vergangenen drei Jahren.

Vor Byards Kontrakt waren Landon Collins (Washington Redskins) und Tyrann Mathieu (Kansas City Chiefs) die Top-Verdiener bei den Safetys.