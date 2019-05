Der NFL-Draft wird 2021 in Cleveland stattfinden, zwei Jahre später ist Kansas City Austragungsort der jährlichen Talentevergabe.

Das entschied die Liga bei einem Treffen am Mittwoch in Key Biscayne/Florida. Eine Entscheidung über den Gastgeber für 2022 verschob die Liga aufgrund der hohen Anzahl an Bewerbern.

Im kommenden Jahr findet der Draft anlässlich des Umzugs der Oakland Raiders nach Las Vegas in der Spielermetropole statt, 2021 feiern die Cleveland Browns ihr 75-jähriges Jubiläum.