Diese Verbindung passt.

Am zweiten Tag des NFL-Draft 2019 haben die Seattle Seahawks einen ganz besonderen Wide Receiver verpflichtet. An Position 64. pickte das Team von Quarterback Russell Wilson Passempfänger DK Metcalf von den Ole Miss Rebels.

Anzeige

Der 21-Jährige galt bei vielen Experten als der beste Receiver im Draft, wurde aber überraschend lange von keinem Team ausgewählt. Als Metcalf Ende der zweiten Runde noch verfügbar war, schlugen die Seahawks zu.

Der Rookie hatte seine neue Franchise aber nicht nur mit seinen sportlichen Fähigkeiten überzeugt, sondern sich mit einem unvergleichlichen Auftritt in das Gedächtnis der Verantwortlichen gebrannt.

Jetzt aktuelle NFL-Fanartikel kaufen - hier geht's zum Shop | ANZEIGE

Im Rahmen des Combine im Februar interviewten die Seahawks den Passempfänger, um zu sehen, ob er zum Team passen können.

Metcalf erschien halbnackt

Zum Gespräch, bei dem unter anderem auch Head Coach Pete Carroll dabei war, erschien Metcalf zur Überraschung aller mit nacktem Oberkörper. Ein Video des Treffens ging anschließend viral. Nachdem Metcalf halbnackt den Raum betreten hatte, zog sich auch Carroll für wenige Augenblicke aus und begrüßte den Sportler.

Auch beim Combine hatte der extrem hochgewachsene Receiver überzeugt. Die 40 Yards lief er in hervorragenden 4,33 Sekunden.

In der kommenden Saison könnte Metcalf auch von einem möglichen Karriereende von Doug Baldwin profitieren. Der bisherige Passempfänger der Hawks soll laut ESPN-Angaben vor dem Karriereende stehen, weil er aufgrund von diversen Verletzungen nicht mehr in der Lage ist zu spielen.

Quarterbacks für Broncos und Panthers

Nachdem in der ersten Runde bereits drei Quarterbacks gedraftet wurden, schlugen am zweiten Tag weitere Teams zu. Die Denver Broncos verstärkten sich mit einem Spielmacher. Der von vielen bereits für die erste Runde vorhergesehene Drew Lock ging an Position 42 via Trade nach Denver.

DAZN gratis testen und die NFL live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Er soll sich hinter dem neuen Starting Quarterback Joe Flacco langsam an die NFL gewöhnen.

Auch die Carolina Panthers haben einen neuen Spielmacher in ihren Reihen. In der dritten Runde wurde Will Grier aus West Virginia verpflichtet. Der Nummer-1-QB Cam Newton erholt sich derzeit von einer OP, umso wichtiger ist ein vernünftiger Backup.