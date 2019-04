Im Draft 2019 haben sich die Green Bay Packers an Position zwölf mit ihrem ersten Pick für den Defensive End Rashan Gary entschieden.

Soweit nichts besonderes. Bereits zum achten Mal in Folge entschied sich die Traditions-Franchise aus Wisconsin mit ihrem ersten Pick für einen Defensivspieler. Aber Gary ist alles andere als ein "gewöhnlicher" NFL-Rookie.

Anzeige

Um dieses Level zu erreichen, ist eine gehörige Portion Selbstvertrauen fast schon Voraussetzung. Entsprechend offensiv äußerte er sich im Vorfeld des Drafts: "Welches Team auch immer mich wählt, es bekommt einen Spieler, der sich voll mit der Organisation identifizieren und vom Start weg alles geben wird." Soweit auch alles wie immer.

Star-Quarterback Aaron Rodgers und Equanimeos St. Brown konnten sich also schon vor dem ersten Pick drauf einstellen, was ungefähr auf sie zukommen würde.

Rashan Gary - ein Mann der Gegensätze

Wenn man aber einen zweiten Blick auf die Personalie Gary wirft, dann ist das alles andere als business as usual. Auf der einen Seite ist der Super-Athlet. Bei einer Größe von 1,92m und 125kg lief er im NFL Combine die 40 Yards in 4.63 Sekunden, sprang aus dem Stand 96cm hoch und gut 3m weit. Damit lieferte er die besten Werte aller Defensivspieler ab. Athletisch und optisch ist er der Prototyp eines Star-Verteidigers bei den Profis.

DAZN gratis testen und die NFL live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Auf der anderen Seite steht der Footballspieler, der trotz riesigen Hypes in drei Jahren für die Michigan Wolverines nur 119 Tackles, 10.5 Sacks und einen Fumble produzierte. Zahlen, die solide sind, aber nicht überragend. Daher bezweifeln viele Experten, dass Gary sein gigantisches Potenzial in der NFL abrufen kann. Neben Quarterback Drew Lock ist Gary der polarisierende Rookie dieser Draftklasse. Superstar oder Flop - die NFL ist gespalten.

Immer wieder Zweifel an seiner Eignung

"Ich bin nicht überzeugt, dass Rashan Gary den Football liebt. Sein Football-Charakter ist nicht gut. Auch sein Gespräch war nicht gut. Er denkt, dass er ein großer Arbeiter ist. Aber hat viele Plays, die er eigentlich hätte machen müssen, aber nicht zu Ende gebracht hat", äußerte sich ein Experte auf BobMcGinnFootball.com skeptisch über seine Eignung.

Auch sein Abschneiden im - zugegeben nicht unumstrittenen - Wonderlic-Test war mehr als mässig. Bei dem 50 Fragen umfassenden IQ-Test kam er lediglich auf neun Punkte. Im Gegensatz zu seinen körperlichen Ergebnissen war das der schlechteste Test aller Defensivpieler.

Erfolgreicher Student trotz Dyslexie

Doch hier beginnen die "Aber", die Rashan Gary zu etwas Besonderem machen. Das mässige Ergebnis im Wonderlic-Test ist mit der Dyslexieerkrankung Garys zu erklären. Dabei handelt es sich um eine eingeschränkte Fähigkeit, Wörter lesen und verstehen zu können.

Doch Gary steht öffentlich zu dieser Krankheit und war trotzdem ein hervorragender Student. Er ist ein zweimaliger All-Big Ten Academic Honoree für seine studentischen Leistungen im Bereich Marketing und Vertrieb. Mit diesem Titel werden Sportler der Big Ten-Conference für ihre akademischen Leistungen geehrt.

Herr seiner eigenen Berater-Agentur

Und hier kommt das zweite "Aber". Dieses Interesse an Wirtschaft setzt er auch gleich gewinnbringend ein. Natürlich ist es heutzutage normal, dass jeder Collegespieler einen Agenten und eine Berateragentur hat. Ungewöhnlich ist aber, dass der Spieler der Chef seiner eigenen Agentur ist.

Doch genau das ist bei Gary der Fall. Noch während seines Studiums gründete er die "Rashan Gary Sports"-Agentur. Aber nicht aus reinem Eigennutz, um sich selbst zu vermarkten. Das Ziel ist es, eine richtige Berateragentur aufzubauen, wie er in einem Interview mit Associated Press erklärte. "Ich hatte immer den Traum, in der NFL zu spielen und dort ein Vermächtnis zu hinterlassen. Aber je älter ich wurde, desto mehr wurde mir klar, dass Football nicht für immer ist. Dies ist ein Schritt, um mich langfristig um meine Familie kümmern zu können. Wenn ich diese Agentur gründe, kann ich diese in meinen Jahren auf dem Footballfeld und auch in den Jahren danach führen."

Gary lebt seinen Traum in doppelter Hinsicht

Worte, die sich sehr reflektiert anhören für einen 21-Jährigen, der gerade einen Millionen-Vertrag unterschrieben hat. Aber er überzeugt mit seiner Art. Gary war auch einer der Hauptdarsteller als die gefeierte "All or Nothing"-Reihe von Amazon die Michigan Wolverinmes für ein Jahr begleitete.

Gary ist eben deutlich vielschichtiger als andere Footballspieler. Er hat bereits fünf Angestellte und - noch wichtiger - schon seinen ersten Klienten. Montre Gregory, der Cornerback der Bowling Green Falcons entschied sich für Garys Beraterargentur.

Jetzt aktuelle NFL-Fanartikel kaufen - hier geht's zum Shop | ANZEIGE

Aber das soll erst der Anfang sein. NHL, MLB, NBA, NFL - er will in allen großen Ligen vertreten sein. "Das wird das Spiel verändern. Jetzt wissen die Spieler, welche Macht sie selbst haben. Diesen Schritt vollzogen zu haben, ist etwas Großes für mich, meine Familie und meinen Traum", zeigt sich Gary optimistisch für die Zukunft.

Zumindest ist schon mal klar, sollte es mit einer großen NFL-Karriere dann doch nichts werden, der NFL wird er auf jeden Fall in der ein oder anderen Art erhalten bleiben. Und vielleicht kann er ja nun im Locker Room der Green Bay Packers noch den ein oder anderen Klienten dazugewinnen.