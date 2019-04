Kyler Murray (r.) wird als Nummer-1-Pick gehandelt © SPORT1-Montage: Veith Nurtsch/Getty Images

München - Der NFL-Draft 2019 steht bevor. In Runde 1 könnte es zu wilden Trades für Quarterbacks kommen. Was machen die Cardinals an 1? SPORT1 gibt eine Top-20-Prognose ab.