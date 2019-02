Das ist mal ein Transfercoup: Footballstar Joe Flacco steht in der NFL vor einem Wechsel von den Baltimore Ravens zu den Denver Broncos. Das berichtet der TV-Sender ESPN.

Der Quarterback hatte die Ravens 2013 zum Super-Bowl-Sieg geführt, seinen Platz in der Startformation aber in der abgelaufenen Saison an Shootingstar Lamar Jackson (22) verloren. (Die NFL LIVE im TV auf SPORT1+ und im LIVESTREAM)

Offiziell kann der Wechsel erst am 13. März über die Bühne gehen. Flacco (34), wertvollster Spieler (MVP) beim Super-Bowl-Triumph, steht noch bis 2021 in Baltimore unter Vertrag.

Im Gegenzug für Flacco sollen die Ravens einen Viertrundenpick erhalten. Durch den Deal sparen die Ravens rund 10,5 Millionen US-Dollar an Cap Space ein.

Denver, zuletzt 2015 mit Quarterback-Legende Peyton Manning NFL-Champion, hatte im März des Vorjahres Case Keenum (30) als neuen Spielmacher verpflichtet.

Der Einzug in die Playoffs gelang mit sechs Siegen und zehn Niederlagen nicht. Keenum war in allen 16 Spielen Starter.