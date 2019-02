Alle Super-Bowl-Sieger seit 2000 zum Durchklicken:

Im Super Bowl kämpfen die Sieger von AFC und NFC um die begehrte Vince Lombardi Trophy. Das Endspiel der NFL ist eines der größten Einzelsportereignisse weltweit.

Die siegreichen Teams und ihre Spieler gehen in die Geschichte des US-Sport ein. Im diesjährigen Super Bowl in der Nacht auf Montag stehen sich die Los Angeles Rams und die New England Patriots gegenüber.

SPORT1 zeigt alle NFL-Champions seit 2000.