Schlechtes Wetter erschwert den Footballfans die Anreise zum Super Bowl in Atlanta.

Fünf Tage vor dem NFL-Finale sind am Hartsfield-Jackson International Airport in Erwartung eines Schneesturms 170 Flüge gestrichen worden.

Die Absagen für Dienstag betreffen allerdings Starts und Landungen. Der Flughafen in Atlanta ist der mit dem weltweit größten Passagieraufkommen.

Die Teams waren bereits am Sonntag eingetroffen, eine Woche vor dem Duell um die Vince Lombardi Trophy. In der Nacht zu Montag treffen die New England Patriots um Star-Quarterback Tom Brady auf die Los Angeles Rams (Super Bowl am Montag ab 0.30 Uhr im LIVETICKER).

