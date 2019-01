Super-Bowl-Teilnehmer Los Angeles Rams trägt in der kommenden Saison ein Hauptrundenspiel in London aus. Das gab die US-Football-Profiliga NFL am Montag bekannt. Das Team von Trainer Sean McVay tritt gegen die Cincinnati Bengals an.

Die Rams waren am Sonntag durch einen Sieg bei den New Orleans Saints (26:23 n.V.) ins Endspiel der NFL-Saison eingezogen und treffen dort in der Nacht zum 4. Februar (0.30 Uhr LIVE auf DAZN) in Atlanta auf die New England Patriots, die bei den Kansas City Chiefs gewannen (37:31 n.V.).

Insgesamt werden fünf Saisonspiele außerhalb der USA stattfinden. In London kommt es außerdem zu den Duellen Tampa Bay Buccaneers - Carolina Panthers, Oakland Raiders - Chicago Bears und Jacksonville Jaguars - Houston Texans. In Mexiko-Stadt spielen die Los Angeles Chargers gegen die Chiefs.

Zwei London-Spiele sollen im Stadion von Tottenham Hotspur und zwei in Wembley über die Bühne gehen.