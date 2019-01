Super Bowl: Die besten Bilder der Hot Week zum Durchklicken:

Nur noch wenige Tage bis zum Super Bowl LIII in Atlanta. Die Hot Week vor dem Duell zwischen den New England Patriots und den Los Angeles Rams wird wie gewöhnlich mit einer Pressekonferenz am Montag eingeleitet.

Spieler, Trainer, Fans und alle anderen Beteiligten stimmen sich auf das Mega-Event, das in der Nacht auf 4. Februar steigt, ein. SPORT1 zeigt die besten Bilder zum Super Bowl