Jetzt geht es rund in den NFL-Playoffs.

Mit der Divisional Round steht der Kampf um die Conference Championships auf dem Programm. Welche vier Teams dürfen nach diesem Wochenende noch vom Super Bowl träumen?

Für die Los Angeles Rams ist die Ausgangslage vor dem Wochenende klar. Nach einer dominanten Saison ist das Team von Quarterback Jared Goff gegen die Dallas Cowboys klarer Favorit. Doch so einfach wie erhofft dürfte es für die Rams nicht werden. Bereits in der vergangenen Woche zeigten die Cowboys im Wild-Card-Game ihr Können und warfen die Seahawks aus den Playoffs.

ANZEIGE: Jetzt NFL-Fanartikel von deinem Lieblingsteam kaufen - hier geht es zum Shop

Rams wollen Pleite wie 2018 verhindern

Trotz der Favoritenrollen gilt es für die Rams eine bittere Pleite wie im letzten Jahr zu vermeiden. In der vergangene Saison marschierte LA ebenfalls mit großen Erwartungen in die Playoffs, nur um dann gegen die Atlanta Falcons eine bittere Niederlage zu kassieren. Ein erneut frühes Ausscheiden soll in diesem Jahr unter allen Umständen verhindert werden.

Auch für die New England Patriots geht es mal wieder um alles. Im letzten Jahr verloren die Pats im Super Bowl gegen die Philadelphia Eagles - in diesem Jahr soll wieder der ganz große Triumph her. Um aber überhaupt erst zu den letzten vier Teams zu gehören, muss gegen die Los Angeles Chargers ein Sieg her.

So einfach dürfte sich das Team von Spielmacher Philip Rivers aber nicht abschütteln lassen. Die Chargers sind in Topform und nicht nur die Offense zeigt glänzende Leistungen, sondern auch die Defense sitzt fest im Sattel. Auch wenn Rivers im Duell mit Tom Brady stets als Verlierer das Feld verließ, an dieser Statistik will man bei den Chargers unbedingt arbeiten.

Eagles wollen Titel verteidigen

Einen großen Vorteil haben die Patriots aber in jedem Fall. Bei ihrem Heimspiel sind widrige Wetterverhältnisse angesagt. Für die sonnen-verwöhnten Kalifornier eine Herausforderung.

ANZEIGE: Die NFL bei DAZN. Jetzt kostenlosen Testmonat sichern!

Auch für die Philadelphia Eagles wird es am Sonntagabend ernst. Will Philly seinen Super-Bowl-Titel verteidigen, müssen die New Orleans Saints aus dem Weg geräumt werden. Das Team um Quarterback-Superstar Drew Brees ist in dieser Begegnung aber klar favorisiert.

Eagles-Spielmacher Nick Foles muss deshalb wohl mehr als nur ein Philly-Special aus dem Hut zaubern, wenn der Traum von der Titelverteidigung nicht platzen soll.

So können Sie das Divisional-Round-Weekend LIVE verfolgen:

TV: Pro Sieben MAXX, ProSieben

Stream: DAZN

Ticker: SPORT1.de

Die Partien der Divisional Round im Überblick:

Samstag, 12.Januar

Kansas City Chiefs - Indianapolis Colts - 22.35 Uhr

Sonntag, 13. Januar

LA Rams - Dallas Cowboys - 2.15 Uhr

New England Patriots - Los Angeles Chargers - 19.05 Uhr

New Orleans Saints - Philadelphia Eagles - 22.40 Uhr