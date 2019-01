Die Anzahl der Gehirnerschütterungen in der NFL ist deutlich gesunken. Wie die NFL am Donnerstag bekannt gab, wurden in der Ende Dezember zu Ende gegangenen regulären Saison 135 Gehirnerschütterungen diagnostiziert. 2017 waren es noch 190 derartige Verletzungen gewesen. Dies entspricht einem Rückgang von 29 Prozent.

Vorausgegangen waren mehrere Regeländerungen durch die Liga. So ist es den Spielern seit Beginn der Saison 2018 nicht mehr erlaubt, bei Tacklings einen Kontakt mit dem Helm zu forcieren. Auch bei Kickoffs und Punt Returns wurden die Regularien angepasst.

Gehirnerschütterungen: Jahrelanges Streitthema in der NFL

"Wir sind sehr froh über die Fortschritte bei der Reduktion der Gehirnerschütterungen", sagte Jeff Miller, Vizepräsident der NFL und zuständig für Gesundheits- und Sicherheitsfragen. Insgesamt wurden 538 Spieler während einer Partie untersucht, 75 Prozent der Spieler konnten ohne Befund wieder am Spiel teilnehmen.

Gehirnerschütterungen sind in der NFL seit Jahren ein heikles Thema. Im Jahr 2015 hatte die Liga einem Vergleich in Höhe von einer Milliarde Dollar zugestimmt, mit dem tausende Klagen früherer Spieler, die unter neurologischen Problemen leiden, beigelegt worden waren.