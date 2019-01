Der deutsche NFL-Profi Equanimeous St. Brown hat nach seiner Debütsaison klare Ziele für die zweite Spielzeit. "Hoffentlich schaffe ich mehr Touchdowns als im ersten Jahr. Ich hatte keinen", sagte der Wide Receiver der Green Bay Packers im aktuellen Sportstudio des ZDF.

St. Brown, der in zwölf Spielen der US-Liga zum Einsatz kam und 21 der 36 zu ihm geworfenen Pässe fing, rechnet mit Blick auf die nächste Saison mit einer größeren Erwartungshaltung. "Im zweiten Jahr habe ich nicht mehr die Entschuldigung, dass ich Rookie bin", sagte der 22-Jährige. Die Saison in der NFL sei nach dem Wechsel vom College "sehr lang" gewesen.

Im kommenden Jahr will St. Brown, Sohn eines amerikanischen Vaters und einer deutschen Mutter, mit den Packers im Super Bowl spielen.

St. Brown drückt Rams die Daumen

Beim anstehenden NFL-Endspiel zwischen den Los Angeles Rams und den New England Patriots in der Nacht zum 4. Februar (0.30 Uhr) sind seine Sympathien klar verteilt. "Ich bin aus Kalifornien. Ich möchte, dass die Rams gewinnen", sagte Passempfänger St. Brown, der derzeit zum ersten Mal seit vier Jahren wieder in Deutschland ist.