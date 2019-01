NFL-Playoffs: Das Power Ranking zum Durchklicken:

Die Philadelphia Eagles haben auf den letzten Drücker noch das Ticket für die NFL-Playoffs gelöst - zu den Topfavoriten auf den Einzug in den Super Bowl und den Titel gehört der Meister von 2018 aber nicht.

Dafür haben die New England Patriots rechtzeitig zur Postseason wieder Fahrt aufgenommen.

Auch Quarterback-Phänomen Patrick Mahomes und die Kansas City Chiefs sind ein heißer Kandidat im Kampf um die Meisterschaft.

An der Spitze im Power Ranking steht allerdings eine andere Mannschaft. SPORT1 checkt die Playoff-Teams der NFL.

Playoff-Modus:

Die beiden besten Teams jeder Conference stehen direkt in der Divisional Round, die vier schlechteren Spielen in der Wild-Card-Round ihre Gegner aus. Als bestes Team der Conference bekommen die Chiefs und Saints in der Divisional Round dann jeweils den am niedrigsten gesetzten Gegner in der Divisional Round. Zudem hat das besser platzierte Team immer Heimrecht.

So spielen die Texans (an 3 gesetzt) auf jeden Fall in New England, wenn sie ihr Wild-Card-Game gegen die Colts gewinnen. Indianapolis (6) wiederum müsste bei einem Sieg dann bei den Chiefs ran. Baltimore oder die Chargers träfen in diesem Fall auf die Patriots.

Im Conference-Championship-Game kämpfen dann die besten Teams der NFC und AFC um den Einzug in den Super Bowl.

Playoff-Spielplan:

Wild Card Round - 5. und 6. Januar

AFC: Houston Texans - Indianapolis Colts (Samstag, 5. Januar 2019, 22.35 Uhr)

NFC: Dallas Cowboys - Seattle Seahawks (Sonntag, 6. Januar, 2.15 Uhr)

AFC: Baltimore Ravens - Los Angeles Chargers (Sonntag, 6. Januar, 19.05 Uhr)

NFC: Chicago Bears - Philadelphia Eagles (Sonntag, 6. Januar, 22.40 Uhr)

Divisional Round - 12. und 13. Januar

Conference Championships - 20. Januar

Super Bowl - 3. Februar