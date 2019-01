"In Foles we trust" - dieses Motto hat sich bei den Philadelphia Eagles gegen die Houston Texans wieder einmal bezahlt gemacht.

Beim 32:30-Sieg gegen die Houston Texans stellte Quarterback Nick Foles mit 471 Passing Yards einen neuen Franchise-Rekord auf.

Dazu warf der 29-Jährige, der schon im Super Bowl 2018 als Vertreter des derzeit erneut verletzten Carson Wentz zum Helden wurde, noch vier Touchdown-Pässe.

Eagles geben Heft aus der Hand

Das Spiel fing gut an für den Titelverteidiger. Direkt mit dem ersten Run schrieben die Eagles auf dem Scoreboard an. Nach 13 Plays und einem 4th & 2 war es Darren Sproles, der den ersten Touchdown der Partie erzielte. Dazu zeigte die Defense ebenfalls eine starke Leistung und hielt Houston bei null Punkten im ersten Viertel.

Aber dann kam das zweite Viertel und Philadelphias Verteidigung kam zusehends ins Schwimmen. Vor allem Deshaun Watson kam jetzt immer besser ins Spiel und legte gleich zwei Touchdown-Pässe in diesem Viertel auf, die Texans hatten das Spiel gedreht, mit 13:16 aus Philly-Sicht ging es in die Halbzeit.

Foles dreht das Spiel

Aber nach der Pause war Foles-Time. Zwar startete der Eagles-Quarterback mit einer Interception in die zweite Hälfte, aber danach war er nicht mehr zu halten. Erst schickte er im dritten Viertel Nelson Agholor auf eine 83-Yards-Reise, die erst in der Endzone der Texans endetet. Dann bediente er im Schlussviertel Zach Ertz mit einem 23-Yards-Pass in der Endzone.

Aber die Texans gaben noch nicht auf und drehten das Spiel erneut. Knapp zwei Minuten vor dem Ende sorgte Vyncint Smith für das 30:29. Die Niederlage wäre das Ende im Playoff-Rennen für die Eagles gewesen. Aber sie hatten ja Nick Foles.

Foles führt die Offense über das Feld

Der Super-Bowl-Held führte sein Team in kürzester Zeit über das Feld und in die Reichweite für ein Field Goal. Drei Sekunden vor Spielende lag nun die ganze Last auf den Schultern von Kicker Jake Elliott.

Beim Ertz-Touchdown hatte er den Extrapunkt noch verpasst. Aber diesmal schickte er das Ei souverän durch die Stangen und sorgte für den wichtigen Eagles-Sieg. Damit bleibt der Champion mit einer Bilanz von 8-7 weiter mittendrin im Rennen um die Playoff-Plätze.

Fernduell mit den Vikings

Der direkte Konkurrent um den Platz im Wild Card-Game sind die Minnesota Vikings. Die haben sich allerdings auch keinerlei Blöße gegeben. Bei den Detroit Lions feierten die Nordmänner einen klaren 27:9-Sieg. Allerdings hört sich das Ergebnis souveräner an, als es war. Gegen Ende des zweiten Viertels lag das Team aus Minnesota 0:9 zurück.

Aber dann schlug die Stunde von Kirk Cousins. Der Vikings-Quarterback sorgte erst per Touchdown-Pass auf Stefon Diggs für den Anschluss, bevor er dann kurz vor der Pause mit einem Hail-Mary-Pass über 44 Yards auf Kyle Rudolph das Highlight des Spiels lieferte.

Von diesem Schock erholten sich die Lions nicht mehr. Mit einem weiteren Touchdown-Pass auf Rudolph und zwei Field Goals von Dan Bailey brachten die Vikings das Spiel nach Hause und stehen bei einer Bilanz von 8-6-1.

Damit kommt es am 17. Spieltag zum Fernduell um die Playoffs zwischen den Vikings und Eagles. Aktuell haben die Vikings mit einem Unentschieden die Nase vorn. Daher heißt es also für beide Teams, Verlieren verboten. (SERVICE: NFL im SPORT1-Datencenter)

Die Partien des 16. Spieltags im Überblick

Samstag, 22. Dezember

Tennessee Titans - Washington Redskins 25:16

Sonntag, 23. Dezember

Los Angeles Chargers - Baltimore Ravens 10:22

New England Patriots - Bufallo Bills 24:12

New York Jets - Green Bay Packers

Indianapolis Colts - New York Giants 28:27

Miami Dolphins - Jacksonville Jaguars 7:17

Cleveland Browns - Cincinnati Bengals 26:18

Philadelphia Eagles - Houston Texans 32:30

Dallas Cowboys - Tampa Bay Buccaneers 27:20

Detroit Lions - Minnesota Vikings 9:27

Carolina Panthers - Atlanta Falcons 10:24

San Francisco 49ers - Chicago Bears

Arizona Cardinals - Los Angeles Rams

New Orleans Saints - Pittsburgh Steelers

Montag, 24. Dezember

Seattle Seahawks - Kansas City Chiefs

Dienstag, 25. Dezember

Oakland Raiders - Denver Broncos