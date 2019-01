Heißes Division-Duell zum Abschluss des 16. Spieltages.

Die Oakland Raiders empfangen die Denver Broncos. Beide Teams sind in der AFC West beheimatet und blicken bereits auf eine lange Rivalität zurück.

In der aktuellen Saison sind beide Mannschaften aber bereits ohne Chancen auf die Playoffs. Doch ein Sieg gegen den Rivalen versöhnt die Fans zumindest ein Stück weit.

So können Sie den 16. Spieltag LIVE verfolgen:

TV: Pro Sieben MAXX

Stream: DAZN

Ticker: SPORT1.de

Die Partien des 16. Spieltags in der Übersicht:

Samstag, 22. Dezember:

Tennessee Titans - Washington Redskins 25:16

Sonntag, 23. Dezember:

Los Angeles Chargers - Baltimore Ravens 10:22

New England Patriots - Buffalo Bills 24:12

New York Jets - Green Bay Packers 38:44 n.V.

Indianapolis Colts - New York Giants 28:27

Miami Dolphins - Jacksonville Jaguars 7:17

Cleveland Browns - Cincinnati Bengals 26:18

Philadelphia Eagles - Houston Texans 32:30

Dallas Cowboys - Tampa Bay Buccaneers 27:20

Detroit Lions - Minnesota Vikings 9:27

Carolina Panthers - Atlanta Falcons 10:24

San Francisco 49ers - Chicago Bears 9:14

Arizona Cardinals - Los Angeles Rams 9:31

New Orleans Saints - Pittsburgh Steelers 31:28

Montag, 24. Dezember:

Seattle Seahawks - Kansas City Chiefs 38:31

Dienstag, 25 Dezember:

Oakland Raiders - Denver Broncos - 27:14