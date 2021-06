In der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA sind sechs Trainerposten frei. Am Mittwoch gaben die New Orleans Pelicans nach nur einem Jahr die Trennung von Stan Van Gundy bekannt, Scott Brooks erhält keinen neuen Vertrag bei den Washington Wizards.

Ebenfalls auf der Suche sind die Portland Trail Blazers nach dem Abschied von Terry Stotts, Orlando Magic (Steve Clifford), die Indiana Pacers (Nate Bjorkgren) und die Boston Celtics (Brad Stevens). Damit ist ein Fünftel der Liga ohne Headcoach.