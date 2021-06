Er hat es offenbar tatsächlich geschafft: (NEWS: Alles zur NBA)

Wie das für gewöhnlich gut informierte Portal The Athletic am Abend erfahren haben will, ist Nikola Jokic in der NBA zum Most Valuable Player der Saison 2020/'21 gewählt worden. (SERVICE: Die Tabellen der NBA)

Damit hat der Big Man der Denver Nuggets im Rennen um die Ehre des wertvollsten Spielers auch die hochgehandelten Joel Embiid (Philadelphia 76ers), Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Chris Paul (Phoenix Suns) und Steph Curry (Golden State Warriors) ausgestochen.

Jokic hatte die Nuggets zu einer Rekord-Bilanz von 47:25-Siegen geführt und seiner Franchise damit den dritten Platz in der Western Conference gesichert. Der 2,13 m große Ausnahmespieler aus Serbien erzielte dabei durchschnittlich 26,4 Punkte, 10,8 Rebounds und 8,3 Assists pro Spiel.

Nachdem Jokic und die Nuggets sich in der ersten Playoffs-Runde gegen die Portland Trail Blazers behaupteten, liegen sie nun sie Halbfinale mit 0:1 gegen die Phoenix Suns in Rückstand. (SERVICE: Der Spielplan der NBA-Saison 2020/21)

Bemerkenswert: Jokic war 2014 an Position 41 gedraftet worden - kein zuvor niedriger eingestufter Akteur hatte danach den MVP-Titel einstreichen können.