Nicht wenige NBA-Experten hatten Kevin Durant abgeschrieben, mindestens als Spieler auf Superstar-Niveau.

Sein Achillessehnenriss in den NBA-Finals 2019 weckte Erinnerungen an zahlreiche Sportler-Kollegen, die danach nicht mehr zu alter Stärke fanden. Die Brooklyn Nets allerdings vertrauten darauf, dass er es tun würde - mit Recht, wie sich zeigt.

In Spiel fünf des Halbfinales der Eastern Conference gegen die Milwaukee Bucks bewies der zweimalige Meisterspieler der Golden State Warriors, dass die Nets ihr Vertrauen in den richtigen Mann gesetzt haben. Der Forward zeigte beim 114:108-Sieg die wohl beste Leistung seiner Karriere.

49 Punkte, 17 Rebounds und zehn Assists standen am Ende zu Buche, bei einer beeindruckenden Quote von 16 Treffern bei 23 Würfen aus dem Feld. Durant stand die kompletten 48 Minuten auf dem Parkett und opferte sich für sein Team auf - und schraubte damit auch die Wertschätzung seiner Kollegen in eine neue Dimension.

Ist Durant der beste NBA-Spieler?

"Ich habe nicht geplant, jede Minute zu spielen. Aber ich habe meinem Coach gesagt, dass ich mich gut fühle und er mich machen lassen soll", sagte der Matchwinner, der als erster Spieler in den Playoffs mindestens 45 Punkte, 15 Rebounds und zehn Assists auflegte und somit NBA-Geschichte schrieb. (Alles zur NBA)

Durant selbst wollte kein großes Thema aus seiner Gala machen ("Wenn solche Leistungen einmal vorkommen, versuche ich einfach, weiterzumachen und zu sehen, ob ich sie wiederholen kann"). Umso hymnischer fiel das Lob der Augenzeugen aus - aus beiden Teams.

"Er ist der beste Spieler der Welt, der beste Scorer der Welt", meinte Bucks-Star Giannis giannis Antetokounmpo. Auch Jeff Green von den Nets lobte Durant als "besten Spieler der Welt".

Können Bucks Durant stoppen?

Aktuell ist Durant in der Liste der Top-Scorer der Playoffs mit 31,3 Punkten Vierter hinter Luka Doncic, Damian Lillard und Donovan Mitchell.

Wo er in diesen und anderen Rankings am Ende landen wird, wird im Zweifel aber natürlich weniger in Erinnerung bleiben als Sternstunden wie die gegen Milwaukee. Es sind Spiele, die das Potenzial haben, ein ganzes Team zu inspirieren, eine Euphoriewelle zu entfachen, die es zu weiteren Höhen trägt - womöglich gar bis zum Titel.

Es wäre die Währung, um die es geht, auch in der Diskussion, die Antetokounmpo und Green eröffnet haben: Als beste Spieler werden am Ende die gesehen, die ihre indivduelle Klasse mit Teamerfolgen untermauern - so wie LeBron James mit seinen vier Meisterringen seit 2012 und Stephen Curry mit drei Titeln.

Currys Warriors und LeBrons Lakers sind in diesem Jahr aus dem Meisterrennen, Durant ist mittendrin - ein dritter Titel nach denen mit den Warriors 2017 und 2018 würde seinen Platz als einer der prägenden Akteure seiner Generation zementieren.

Nets-Wechsel nach Achillessehnen-Verletzung

Sollte es so kommen, ist das vor allem mit Blick auf Durants Vorgeschichte zusätzlich beeindruckend.

Als er sich in Spiel fünf der NBA-Finals 2019 mit den Warriors gegen die Toronto Raptors die Achillessehne riss, befürchteten Skeptiker, dass der damals 30-Jährige sich davon nicht erholen würde - und verwiesen auf Stars wie Kobe Bryant und DeMarcus Cousins, deren Blütenzeiten nach derselben Verletzung im späten Karriere-Stadium vorbei waren.

Umso ambitionierter war Durants kurz darauf verkündeter Wechsel zu Brooklyn Nets an - wo er gemeinsam mit Kumpel Kyrie Irving die Mammutaufgabe auf sich nahm, eine Franchise aufzubauen, der die letzte Meisterschaft 1976 gelang - noch vor der Zusammenführung der NBA und ABA.

Durant will mit Nets NBA-Titel holen

Die Nets haben nun gute Chancen, dieses Ziel zu erreichen, einerseits. Andererseits droht gerade auch die Gefahr, dass ihnen die historische Chance unter den Fingern zerrinnt.

Irving fehlte in Spiel 5 wegen einer Knöchelverletzung, die ihn weiter handicappen könnte. Harden ist nach Kniesehnenproblemen gerade erst zurück und ringt noch um seine Form.

Durants historische Energieleistung - in einem Spiel, das anfangs der Gegner dominiert hatte - war vor diesem Hintergrund eine strategisch günstig platzierter Schub, der das ambitionierte Superteam vor dem Kollaps bewahren könnte.

"Wir sind verwundet", hielt Nets-Trainer Steve Nash nach dem Spiel fest und verneigte sich vor Durant: "Dass er jetzt diese Härte hat, diese Mentalität: Das macht ihn zu einem der Größten aller Zeiten."