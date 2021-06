Wirbel um Alex Caruso!

Der Profi der Los Angeles Lakers aus der NBA wurde am Dienstag von der Polizei festgenommen.

Der Grund: Der Basketball-Spieler wurde wegen Besitz von Marihuana und von Drogenutensilien überführt. (NBA-Playoffs: Alle Spiele und Ergebnisse)

Caruso wollte am Dienstag gegen 14 Uhr am Easterwood Airport in College Station in Texas ein Flugzeug besteigen. Beim Durchsuchen der Sachen fand die Polizei dann eine Kräutermühle, die Marihuana enthielt.

Das berichtete Lt. Bobby Richardson vom Texas A&M Police Department gegenüber Ramona Shelburne von ESPN.

Caruso im Sommer ein Free Agent

Caruso ist nun wegen zwei Ordnungswidrigkeiten angeklagt. Da der Star aber weniger als zwei Unzen Marihuana besaß, wurde er am Dienstag nach der Hinterlegung einer Kaution freigelassen.

Dem 27-Jährigen dürfte dieser Zwischenfall trotzdem ungelegen kommen. Er ist in diesem Sommer ein Free Agent. Der Vertrag bei den Lakers endet. (Alles zur NBA)

Seit er 2017 bei den Lakers unterschrieben hat, spielte der 27-Jährige in den letzten vier Spielzeiten - meist von der Bank kommend - eine wichtige Rolle.

In der vergangenen Saison erzielte er in 58 Spielen durchschnittlich 6,4 Punkte, 2,9 Rebounds und 2,8 Assists.