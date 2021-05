Angeführt von ihrem 21 Jahre alten Jungstar Ja Morant haben die Memphis Grizzlies als letztes Team die Play-offs in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA erreicht. Die Grizzlies setzten sich in einer umkämpften Verlängerung mit 117:112 gegen den sechsmaligen Meister Golden State Warriors durch und treffen in der ersten Runde der Play-offs auf die Utah Jazz. Für die Warriors und ihren Superstar Stephen Curry ist die Saison dagegen beendet.

Mit 35 Punkten, sechs Rebounds und sechs Assists war Morant, 2020 als Rookie des Jahres ausgezeichnet, der entscheidende Faktor im Spiel der Grizzlies. Der Youngster spielt nach eigener Erkenntnis "unter Druck am besten. Immer dann, wenn es ganz eng wird, kann ich mein Spiel auf ein neues Level heben."

Anzeige

Die Paarungen in der ersten Play-off-Runde der NBA:

Philadelphia 76ers - Washington Wizards

Brooklyn Nets - Boston Celtics

Milwaukee Bucks - Miami Heat

New York Knicks - Atlanta Hawks

Utah Jazz - Memphis Grizzlies

Phoenix Suns - Los Angeles Lakers

Denver Nuggets - Portland Trail Blazers

Los Angeles Clippers - Dallas Mavericks