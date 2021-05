Carmelo Anthony von den Portland Trail Blazers hat sich in die Top 10 der besten NBA-Scorer aller Zeiten geworfen.

Der Forward beendete das Duell mit den Atlanta Hawks, das mit 114:123 verloren ging, mit insgesamt 14 Punkten - und 27.318 in seiner Karriere. Damit überholte er Elvin Hayes.

"Top 10 in irgendetwas aller Zeiten ist eine besondere Sache. Ich will diesen Moment nicht als selbstverständlich ansehen. Ich verstehe, wie groß dieser Moment ist. Es scheint nicht real zu sein, weil ich immer noch dabei bin, ich mache das immer noch", freute sich Anthony.

Er habe es aber nicht erzwingen wollen, machte der 36-Jährige deutlich. "Ich wollte das Spiel auf mich zukommen lassen. Ich habe mich gut gefühlt, als ich heute ins Spiel kam, und wie man sehen kann, ist der entscheidende Wurf früh gefallen und ich hatte einen guten Start. Das machte es einfacher. Ich konnte ausatmen und mich entspannen."

Anthony kann auch Malone überholen

Als Anerkennung bekam Anthony nach dem Spiel in der Umkleidekabine den Spielball von Coach Terry Stotts überreicht. (Die Tabellen der NBA)

"Ich habe meinen Teamkollegen nach dem Spiel gesagt, dass es meine Beharrlichkeit war, dass ich mir selbst treu geblieben bin. Das ist der Grund, warum ich heute in der Lage bin, in dieser Position zu sein", so der NBA-Veteran.

Moses Malone ist mit 27.409 Punkten der nächste auf der All-Time-Liste. Wenn Anthony sein aktuelles Scoring-Tempo beibehält, könnte er auch die nächste NBA-Legende noch überholen.

Die Top 10 der besten NBA-Scorer in der Übersicht:

1. Platz: Kareem Abdul-Jabbar - 38.387 Punkte

2. Platz: Karl Malone - 36.928 Punkte

3. Platz: LeBron James - 35.318 Punkte

4. Platz: Kobe Bryant - 33.643 Punkte

5. Platz: Michael Jordan - 32.292 Punkte

6. Platz: Dirk Nowitzki - 31.560 Punkte

7. Platz: Wilt Chamberlain - 31.419 Punkte

8. Platz: Shaquille O'Neal - 28.596 Punkte

9. Platz: Moses Malone - 27.409 Punkte

10. Platz: Carmelo Anthony - 27.318 Punkte