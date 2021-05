Die Los Angeles Lakers um Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder haben in den Playoffs der NBA einen Rückschlag erlitten. (NEWS: Alles zur NBA)

Der Titelverteidiger verlor am Sonntag in eigener Halle gegen die Phoenix Suns mit 92:100, damit steht es in der Best-of-seven-Serie nun 2:2. Beide Teams benötigen noch zwei Siege, um den Einzug unter die besten acht Teams perfekt zu machen.

Schröder steuerte acht Punkte für die Gastgeber bei, die ab der zweiten Hälfte ohne Superstar Anthony Davis (Leistenverletzung) auskommen mussten. Auch 25 Punkte vom besten Lakers-Werfer LeBron James halfen LA nicht, um vor rund 7000 Zuschauern im Staples Center den dritten Sieg in der laufenden Serie zu feiern.

Das fünfte Aufeinandertreffen steigt in der Nacht zu Mittwoch in Phoenix.