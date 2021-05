Gianna Bryant hätte am 1. Mai ihren 15. Geburtstag gefeiert.

Um ihre verstorbene Tochter zu ehren, brachte ihre Mutter Vanessa nun eine Modelinie für sie heraus.

"Heute hat mein Baby Geburtstag", schrieb Vanessa Bryant bei Instagram. Dort erklärte sie auch, was sie zu der Geste für ihre Tochter bewegt habe: "Als ich darüber nachdachte, wie ich Giannas Geburtstag am besten mit allen feiern kann, die sie liebten, wusste ich, dass es eine Kombination sein musste, die ihre helle und lustige Persönlichkeit mit ihrem Sinn für Zweck und Leidenschaft teilt, die dazu beitragen würde, einen Unterschied in dieser Welt zu bewirken."

Gianna war zusammen mit ihrem Vater Kobe Bryant und sieben weiteren Personen bei einem Hubschrauber-Unglück am 26. Januar 2020 verstorben.

Die Modelinie beinhaltet Sportklamotten mit der Aufschrift "Mambacita". Dies war Giannas Spitzname, in Anlehnung an den Spitznamen ihres legendären Vaters. NBA Superstar Kobe Bryant wurde von den Fans der Los Angeles Lakers die "Black Mamba" gerufen.

Der Erlös aus dem Verkauf der Klamotten kommen zu 100 Prozent der "Mamba und Mambacita Sports Foundation" zugute, die junge Frauen im Sport unterstützt. Wie CNN berichtet, war die Kollektion in kürzester Zeit ausverkauft. In den Sozialen Medien zeigten sich viele Superstars in "Mambacita"-Anzügen, um Gianna zu feiern.

Unter anderem Kate Hudson, Cindy Crawford, Kim Kardashian und Reese Witherspoon ehrten so die viel zu früh verstorbene Basketballerin. Auch diverse Lakers-Stars gedachten Gianna auf diese Weise.