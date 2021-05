Die NBA ehrt einen ihrer größten Stars!

Die Liga stiftet den Kareem Abdul-Jamar Social Justice Champion Award, mit dem Spieler ausgezeichnet werden können, die sich für soziale Gerechtigkeit einsetzen. (NEWS: Alles zur NBA)

Anzeige

Der Gewinner des in dieser Saison erstmals vergebenen Preises wird während der Play-offs bekannt gegeben. Insgesamt werden fünf Spieler auf die Short List gesetzt. Jedes Team kann einen Spieler nominieren. Die Finalisten werden von einem siebenköpfigem Gremium aus Führungskräften der Liga, Aktivisten und ehemaligen NBA-Spielern ausgewählt. (SERVICE: Die Tabellen der NBA)

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Mit der Trophäe erhält der Spieler 100.000 Dollar, die er an eine Organisation seiner Wahl spenden kann. Die vier anderen Finalisten erhalten jeweils 25.000 Dollar als Spendengeld.

DAZN gratis testen und die NBA live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Abdul-Jabbar zeigte sich von dem Preis begeistert. "Es ist schön zu sehen, dass die NBA versucht, das Bewusstsein für soziale Gerechtigkeit zu fördern. Ich fühle mich sehr geschmeichelt, dass man sich entschlossen hat, den Preis nach mir zu benennen", äußerte sich der 74-Jährige im Gespräch mit The Undefeated.

Kareem Abdul-Jabbar: Sportler und Aktivist

Den Preis nach dem mit 38.387 Punkten immer noch bester Punktesammler aller Zeiten in der NBA zu benennen, war eine naheliegende Wahl. Die Ermordung von Emmett Till durch weiße Rassisten oder die Harlem-Unruhen von 1964 weckten schon früh das Bewusstsein für soziale Ungerechtigkeit gegen Arme und Schwarze.

"In diesem Moment wusste ich, wer ich wr und wer ich sein musste", sagte er 1980 in einem Interview mit Sports Illustrated, als er auf diese Erlebnisse angesprochen wurde.

Bereits während seiner aktiven Karriere engagierte er sich in der Bürgerrechtsbewegung. So organisierte er mit anderen schwarzen Athleten wie Jim Brown und Bill Russell den Cleveland Summit zur Unterstützung von Muhammad Ali, als er den Eintritt in die US-Armee während des Vietnamkrieges verweigerte.

Heute sieht er Sportler wie Colin Kaepernick, LeBron James und Maya Moore als Erben ihrer damaligen Aktivitäten.