Die Basketball-Nationalspieler Isaiah Hartenstein (22) und Isaac Bonga (21) haben in der NBA Niederlagen kassiert. Hartenstein verlor mit seinem neuen Team Cleveland Cavaliers mit 94:114 gegen die Philadelphia 76ers. Der deutsche Center zeigte in knapp 20 Minuten Spielzeit mit 12 Punkten und sieben Rebounds eine ansprechende Leistung, geriet aber auch in Foulprobleme. Cleveland ist 13. in der Eastern Conference.

Einen Platz besser steht Bonga mit den Washington Wizards. Die klare 91:120-Niederlage bei den Detroit Pistons war allerdings gleichbedeutend mit einem deutlichen Dämpfer im Rennen um die Play-off-Plätze. Flügelspieler Bonga spielte rund zehn Minuten und erzielte zwei Punkte.