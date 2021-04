Die Dallas Mavericks mit Nationalspieler Maxi Kleber haben in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA im Kampf um die Play-offs einen wichtigen Sieg eingefahren. Nach zwei Niederlagen in Folge bezwangen die Mavs die Detroit Pistons mit 127:117 und belegen Rang sieben in der Western Conference. Der sechste Platz, der zur direkten Teilnahme an der Endrunde berechtigt, ist durch den Erfolg in Reichweite.

Kleber blieb ohne Punkt, der Defensivspezialist steuerte aber fünf Rebounds und einen Assist zum Erfolg bei. Topscorer der Mavs war wieder einmal Superstar Luka Doncic mit 30 Punkten. Dazu holte der Slowene zehn Rebounds und gab neun Assists.

Isaiah Hartenstein spielt bei den Cleveland Cavaliers weiter eine gute Rolle. Der Big Man, der erst vor wenigen Wochen von den Denver Nuggets zum Ex-Meister aus Ohio gedraftet worden war, verbuchte beim 121:105 der Cavs gegen die Chicago Bulls zehn Punkte und sechs Rebounds. Aufseiten der Bulls kam Nationalspieler Daniel Theis auf sieben Zähler und vier Rebounds.

Isaac Bonga trug mit sechs Punkten und einem Assist zum 118:114 der Washington Wizards über die Golden State Warriors bei.