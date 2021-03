Luka Doncic sorgt mit seinem sozialen Engagement für Aufsehen.

Der Superstar der Dallas Mavericks hat 100 Paare Air Jordan an die Mitarbeiter der University of Texas Southwestern Medical Center gespendet und verteilte diese am Dienstag. (Alles Wichtige zur NBA)

Anzeige

Der Slowene bedankt sich mit den Schuhen für den Einsatz der Menschen in der Impfstelle in Dallas.

DAZN gratis testen und die NBA live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Doncic spendet Air Jordan an Impf-Helfer

Die Aktion kam bei den Helfern ziemlich gut an. Sie posierten mit ihren neuen Sneakern für Bilder und zeigten sich gut gelaunt.

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Das Ansehen des 22 Jahre alten Doncic steigt damit weiter. Für seine überragenden Leistungen auf dem Court wird er ohnehin gefeiert.

Erst zu Beginn der Woche knackte der Star eine Marke von Dirk Nowitzki und hält die Mavs quasi im Alleingang im Rennen um die Playoffs. (Tabellen der NBA)