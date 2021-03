Schlimme Nachrichten aus den USA.

Shawn Bradley, Ex-Mitspieler von Dirk Nowitzki bei den Dallas Mavericks und der deutschen Nationalmannschaft, ist nach einem Verkehrsunfall im Januar querschnittsgelähmt.

Wie der Mavericks bekannt gaben, wurde Bradley am 20. Januar von hinten von einem Auto erfasst, während er in der Nähe seines Hauses in St. George/Utah mit dem Fahrrad fuhr (SERVICE: Der Spielplan der NBA-Saison 2020/21).

Der Unfall verursachte demnach eine traumatische Rückenmarksverletzung, die den 48-Jährigen gelähmt zurückließ. Nach einer Operation verbrachte Bradley, der neun Mal für Deutschland auflief, die vergangenen acht Wochen im Krankenhaus. Die Reha hat bereits begonnen.

Der 2,29 Meter große Bradley war zwischen 1993 und 2005 in der NBA aktiv (SERVICE: Die Tabellen der NBA).

Mavs von Bradleys Unfall geschockt

Der Center wurde von den Philadelphia 76ers gedraftet, ab 1997 lief er für die Dallas Mavericks auf, wo er an der Seite von Dirk Nowitzki spielte, der 1999 zu den Texanern stieß. Der Sohn einer Deutschen und eines US-Amerikaners, der im pfälzischen Landstuhl geboren wurde, wurde 2001 für die deutsche Nationalmannschaft für die EM 2001 aktiviert. Die deutsche Mannschaft wurde mit Bradley in der Türkei Vierter.

"Es macht uns traurig, von Shawns Unfall zu hören", sagte Mavericks-Besitzer Mark Cuban: "Shawn hatte schon immer enorm großen Kampfgeist. Wir wünschen ihm nur das Beste. Er wird immer Teil der Mavs-Familie sein."

