Ohne den wegen Corona kurzfristig fehlenden deutschen Basketball-Star Dennis Schröder haben die Los Angeles Lakers ihre achte Saison-Niederlage kassiert. Der Meister unterlag im Topspiel der NBA gegen die Brooklyn Nets mit 98:109. (Spielplan der NBA-Saison 2020/21)

Superstar LeBron James zeigte dabei als einziger Spieler der Lakers eine bärenstarke Leistung. Mit seinen 32 Punkten erreichte er als dritter Basketballer nach Kareem Abdul-Jabbar (38.387) und Karl Malone (36.928) und gleichzeitig als schnellster die magische 35.000-Punkte-Marke in der NBA.

Anzeige

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Zudem ist er nun der einzige Spieler der Geschichte, dem mindestens 35.000 Punkte, 9.000 Rebounds und 9.000 Assists gelangen.

Die Leistung von King James alleine reichte den Lakers aber nicht. Nach dem 105:122 bei den Denver Nuggets mussten sie ihre zweite Pleite binnen fünf Tagen hinnehmen. (Tabellen der NBA)

Die Nets spielten in der Nacht zu Freitag deutlich variabler, führten schon zur Pause deutlich (64:53) und hatten bei ihrem fünften Sieg in Serie in James Harden (23 Punkte) und Joe Harris (21) ihre besten Werfer. Kyrie Irving (16) konnte nach Rückenproblemen für Brooklyn wieder auflaufen.

DAZN gratis testen und die NBA live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Kevin Durant fehlte dagegen mit Oberschenkelproblemen zum dritten Mal in Folge.