Nach fünf Siegen in Serie ist der deutsche Nationalspieler Daniel Theis mit den Boston Celtics in der Basketball-Profiliga NBA hart gelandet. Beim Comeback von Superstar Kemba Walker verlor der Rekordmeister gegen die New York Knicks in eigener Halle nach einer schwachen Vorstellung mit 75:105. Walker hatte die ersten elf Saisonspiele wegen der Folgen einer Knie-OP verpasst.

Theis, dessen Einsatz wegen einer Verletzung am rechten Mittelfinger fraglich war, kam auf sieben Punkte und sieben Rebounds, Walker verbuchte neun Punkte. Boston steht jetzt bei acht Siegen und vier Niederlagen.