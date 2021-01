Luka Doncic gehört mit seinen gerade einmal 21 Jahren schon zu den absoluten Top-Stars der NBA. (Alle Spiele und Ergebnisse)

Bei den Dallas Mavericks kompensierte der Ausnahmespieler in den vergangenen Spielzeiten auch die große Lücke, die das Karriereende von Mavs-Legende Dirk Nowitzki gerissen hatte.

Nun hat Doncic in der besten Basketball-Liga der Welt für einen weiteren Meilenstein gesorgt und einen neuen Rekord aufgestellt: Als erster Spieler in der Geschichte der Liga verzeichnete der Slowene beim 124:117-Sieg über die Denver Nuggets eine persönliche Bilanz von 38 Punkten, neun Rebounds, 13 Assists und fünf Steals.

Auf all diese Werte zusammen war in einem Spiel zuvor noch niemand gekommen. (Spielplan der NBA)

Luka Doncic von Dallas Mavericks mit NBA-Rekord

Kurios: Der Rekord wurde von der NBA erst einige Stunden nach dem Spiel bekanntgegeben, weil Doncic in den Match-Statistiken zunächst ein Steal zu wenig zugeschrieben worden war.

In der Nacht auf Sonntag geht es für die Mavs gegen die Orlando Magic weiter. Die Saison ist zwar noch jung, aber mit einem derart gut aufgelegten Luka Doncic könnte für Dallas in diesem Jahr einiges möglich sein. (NBA-Tabelle)

Aktuell steht das Team von Coach Rick Carlisle mit einer ausgeglichenen Bilanz von vier Siegen und vier Niederlagen auf Platz neun der äußerst ausgeglichenen Western Conference, die viertplatzierten Utah Jazz haben jedoch dieselbe Bilanz vorzuweisen.

Die NBA-Rekorde des Luka Doncic

Die beeindruckende Klasse des Slowenen wird noch deutlicher, wenn man auf seine vielen anderen NBA-Rekorde blickt. Denn schon bevor er gegen die Nuggets Geschichte schrieb, stellte Doncic die ein oder andere Bestmarke auf.

Im Dezember 2019 überholte er Michael Jordan als Spieler mit den meisten Spielen in Folge, in denen er 20 Punkte, fünf Rebounds und fünf Assists erreichte. Diese Marke erreichte er in 20 aufeinanderfolgenden Spielen. Jordan steht bei 18.

Im gleichen Monat wurde die Nummer 77 der Mavericks zum ersten Spieler der NBA-Geschichte, der in unter 30 Minuten Spielzeit mehr als 30 Punkte, zwölf Rebounds und 15 Assists erreichte.

Außerdem schaffte Doncic im August 2020 als jüngster Spieler aller Zeiten einen Triple-Double mit 30 Punkten und 20 Rebounds. Damals war er 21 Jahre und 158 Tage alt.