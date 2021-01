Die Siegesserie hält an - Dennis Schröder hat mit den Los Angeles Lakers den vierten Erfolg in Folge in der NBA eingefahren.

Die Lakers um ihre beiden Superstars LeBron James und Anthony Davis setzten sich mit knapp mit 94:92 gegen die ersatzgeschwächten Memphis Grizzlies durch.

James und Davis waren am Ende auch diejenigen, die die Partie entschieden und 15 der letzten 17 Lakers-Punkte erzielten. Beide waren mit je 26 Zählern die Topscorer der Partie - kein anderer Spieler bei Lakers oder Grizzlies kam auf mehr als 13 Punkte. James hatte mit +20 auch eine überragende Plus-Minus-Bilanz angesichts des knappen Ergebnis.

Nationalspieler Schröder lieferte mit 12 Punkten und sechs Assists eine ordentliche Partie ab, wenngleich er nur fünf seiner 15 Versuche aus dem Feld traf und sich vier Ballverluste leistete. Mit -1 hatte er zudem die einzige negative Plus-Minus-Bilanz der Lakers-Starter.