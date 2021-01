Die Los Angeles Lakers haben sich zum zweiten Mal innerhalb von nur drei Tagen gegen die San Antonio Spurs durchgesetzt.

Der aktuelle Champion der NBA kämpfte sich dank eines starken Endspurts zu einem 109:103-Erfolg. Für die Entscheidung sorgte einmal mehr Superstar LeBron James, der in den Schlusssekunden den Sack zumachte. Der 36-Jährige brachte es dabei auf ein Triple-Double: 26 Punkte, elf Rebounds und zehn Assists standen am Ende zu Buche.

Anzeige

Topscorer der Partie war Anthony Davis mit 35 Punkten. Der deutsche Nationalspieler Dennis Schröder spielte 33 Minuten und erzielte dabei 15 Punkte - darunter zwei wichtige Dreier in der Schlussphase.

Die Spurs erwiesen sich für die Lakers als zäher Gegner. 2:35 Minuten vor Schluss geriet die Offensive der Gastgeber allerdings ins Stocken, L.A. übernahm das Ruder. Ein 9:0-Lauf besiegelte den nächsten Sieg der Lakers. James machte knapp 30 Sekunden vor dem Spielende mit zwei Punkten zum 107:103 alles klar.

Lakers-Coach Frank Vogel sprach von einem Arbeitssieg: "Das wird uns manchmal passieren. In einer Saison mit 72 Spielen werden manche Siege hässlicher als andere sein." Wegen der kurzen Pause zwischen den Spielzeiten sei man darauf vorbereitet gewesen, dass es ein paar "hässliche Nächte gibt. Das Wichtigste ist, dass man einen Weg findet zu gewinnen, wenn man nicht in Topform ist."

Suns mit bester Bilanz der NBA

Die Lakers stehen somit in der noch jungen Saison bei vier Siegen und zwei Niederlagen. Die bisher beste Bilanz der NBA weisen derweil die Phoenix Suns auf (5-1), die sich knapp gegen die Denver Nuggets durchsetzen konnten. So gut startete das Team zuletzt in der Saison 2009/10.

DAZN gratis testen und die NBA live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Matchwinner beim 106:103 über die Nuggets war Superstar Chris Paul, der 7,3 Sekunden vor Schluss zum Sieg einnetzte. Insgesamt lieferte der neue Superstar der Suns 21 Punkte ab. Center Deandre Ayton steuerte 22 Punkte bei, Shooting Guard Devin Booker ebenfalls.

Die vielleicht entscheidende Szene der Partie spielte sich jedoch kurz vor Pauls Treffer in den Schlusssekunden ab. Eine halbe Minute vor Ende wurde gegen Mikal Bridges ein Foul gegeben. Gary Harris war kurz zuvor, an die Freiwurflinie zu gehen, ehe Suns-Trainer Mounty Williams Einspruch einlegte - auf anraten von Paul.

Nach Ansicht der TV-Bilder bekam der Coach recht und die Suns konnten sich den Ball sichern. Paul erledigte den Rest.